Кокорин посвятил победу «Зенита» памяти Валерия Маслова
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посвятил победу своей команды памяти Валерия Маслова.
«Ушёл из жизни легендарный спортсмен и мой большой друг... Я очень дорожил нашей дружбой. Спасибо Вам за все. Эта победа и гол в Вашу честь. Я знаю что вы всегда где то рядом. Вечная память Валерий Павлович Маслов...», - написал Кокорин на своей странице в сети Instagram.
Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны по футболу
Валерий Маслов скончался в возрасте 77 лет после болезни.
«Футбольный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким прославленного динамовца. О дате и времени церемонии прощания с Валерием Масловым будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
В составе футбольного московского «Динамо» Маслов отыграл более десяти сезонов – с 1961 по 1971 год. За это время провел 351 официальный матч, забил 54 гола. Стал чемпионом СССР (1963 год), дважды выигрывал Кубок страны (1967 и 1970 гг.).
«Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0.
Матч
Бней Иегуда - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кришито 59 (0:1). Кокорин 90 (0:2).
Состав
Бней Иегуда: Зубас, Азуз, Хабаши, Бен Ари, Кандил, Турджман, Финиш (Ашкенази, 87), Чибота (Габбай, 81), Гордана, Вальскис, Бузагло (Хозез, 71)
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Жулиано (Дриусси, 58), Кокорин, Полоз (Дзюба, 75)
Предупреждения:
Судья:
Никола Дабанович (Черногория)
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция