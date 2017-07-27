Кокорин посвятил победу «Зенита» памяти Валерия Маслова

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посвятил победу своей команды памяти Валерия Маслова.

«Ушёл из жизни легендарный спортсмен и мой большой друг... Я очень дорожил нашей дружбой. Спасибо Вам за все. Эта победа и гол в Вашу честь. Я знаю что вы всегда где то рядом. Вечная память Валерий Павлович Маслов...», - написал Кокорин на своей странице в сети Instagram.

Ушёл из жизни легендарный спортсмен и мой большой друг... Я очень дорожил нашей дружбой. Спасибо Вам за все. Эта победа и гол в Вашу честь🙏🏻. Я знаю что вы всегда где то рядом. Вечная память Валерий Павлович Маслов... Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Июл 27 2017 в 1:17 PDT

Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны по футболу Валерий Маслов скончался в возрасте 77 лет после болезни.



«Футбольный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким прославленного динамовца. О дате и времени церемонии прощания с Валерием Масловым будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

В составе футбольного московского «Динамо» Маслов отыграл более десяти сезонов – с 1961 по 1971 год. За это время провел 351 официальный матч, забил 54 гола. Стал чемпионом СССР (1963 год), дважды выигрывал Кубок страны (1967 и 1970 гг.).

«Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0.

