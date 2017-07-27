ТРОЛЛИНГ ДНЯ: Василий Уткин подаст заявку на участие в конкурсе комментаторов

В социальных сетях продолжается активный троллинг различных проектов спортивного канала «Матч-ТВ». Причем, тон задают бывшие комментаторы канала.

Информация о том, что телеканал объявляет всероссийский конкурс комментаторов, вызвала активную переписку Василия Уткина и Владимира Стогниенко, по различным причинам на канале уже не работающих:





Закончился вечер информацией от Алексея Андронова, которая добавила своих штрихов к сегодняшнему быту «Матч-ТВ»:



