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ТРОЛЛИНГ ДНЯ: Василий Уткин подаст заявку на участие в конкурсе комментаторов

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В социальных сетях продолжается активный троллинг различных проектов спортивного канала «Матч-ТВ». Причем, тон задают бывшие комментаторы канала.

Информация о том, что телеканал объявляет всероссийский конкурс комментаторов, вызвала активную переписку Василия Уткина и Владимира Стогниенко, по различным причинам на канале уже не работающих:


Закончился вечер информацией от Алексея Андронова, которая добавила своих штрихов к сегодняшнему быту «Матч-ТВ»:


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