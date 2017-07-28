Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Фурсенко: «Зенит» становится совершенно другой командой

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).

- Манчини поставил задачу для Дзюбы и Кокорина забить 35 мячей на двоих. Как думаете, смогут они это сделать?
- Мне нравится, что есть положительная динамика. Мне кажется, что ребята себя реализуют в этом сезоне точно.

- Вам не кажется, что Кришито при итальянском тренере становится лидером команды?
- Вне всякого сомнения, но мне кажется, что вся команда становится совершенно другой. Она более энергичная, нацеленная на гол, и, объединена идеей. И очень хорошая атмосфера внутри.

- Не удивило ли, что зенитовских болельщиков сегодня было чуть ли не больше, чем израильских?
- Здесь исторически всегда есть болельщики «Зенита», есть местные объединения. Поэтому это нормально, - сказал Фурсенко в эфире «Матч ТВ».

Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший

Напомним, «Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.

Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно». 

Матч

Бней Иегуда - Зенит - 0:2 (0:0)

Голы

Кришито 59 (0:1). Кокорин 90 (0:2).

Состав

Бней Иегуда: Зубас, Азуз, Хабаши, Бен Ари, Кандил, Турджман, Финиш (Ашкенази, 87), Чибота (Габбай, 81), Гордана, Вальскис, Бузагло (Хозез, 71)

Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Жулиано (Дриусси, 58), Кокорин, Полоз (Дзюба, 75)

Предупреждения:

Турджман, 34 - Нету, 42

Судья:

Никола Дабанович (Черногория)

Место и дата

27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Эвертон» обыграл «Ружомберок» в матче Лиги ЕвропыФутболисты «Эвертона» обыграли словацкий «Ружомберок» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.Бранислав Иванович: В ответной игре с «Бней Иегудой» ни в коем случае нельзя расслаблятьсяЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).Могилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛМогилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Кокорин посвятил победу «Зенита» памяти Валерия МасловаНападающий «Зенита» Александр Кокорин посвятил победу своей команды памяти Валерия Маслова.«Милан» обыграл румынскую «Университатю» в Лиге ЕвропыИтальянский «Милан» обыграл румынский клуб «Университатя» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Футбол
Роберто Манчини: У «Зенита» много игроков, так что позволили себе применить ротацию в игре с «Бней Иегудой»
Футбол
Игорь Шалимов: Мы недооценили «Люнгбю», пропустили много контратак
Футбол
Митрюшкин пропустил три гола от литовской «Судувы»
Футбол
Гол Нойштедтера принес «Фенербахче» победу над «Штурмом»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Сергей Фурсенко
Сергей Фурсенковсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости