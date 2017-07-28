Сергей Фурсенко: «Зенит» становится совершенно другой командой

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).

- Манчини поставил задачу для Дзюбы и Кокорина забить 35 мячей на двоих. Как думаете, смогут они это сделать?

- Мне нравится, что есть положительная динамика. Мне кажется, что ребята себя реализуют в этом сезоне точно.

- Вам не кажется, что Кришито при итальянском тренере становится лидером команды?

- Вне всякого сомнения, но мне кажется, что вся команда становится совершенно другой. Она более энергичная, нацеленная на гол, и, объединена идеей. И очень хорошая атмосфера внутри.

- Не удивило ли, что зенитовских болельщиков сегодня было чуть ли не больше, чем израильских?

- Здесь исторически всегда есть болельщики «Зенита», есть местные объединения. Поэтому это нормально, - сказал Фурсенко в эфире «Матч ТВ».

Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший

Напомним, «Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.

Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно».