Сергей Фурсенко: «Зенит» становится совершенно другой командой
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).
- Манчини поставил задачу для Дзюбы и Кокорина забить 35 мячей на двоих. Как думаете, смогут они это сделать?
- Мне нравится, что есть положительная динамика. Мне кажется, что ребята себя реализуют в этом сезоне точно.
- Вам не кажется, что Кришито при итальянском тренере становится лидером команды?
- Вне всякого сомнения, но мне кажется, что вся команда становится совершенно другой. Она более энергичная, нацеленная на гол, и, объединена идеей. И очень хорошая атмосфера внутри.
- Не удивило ли, что зенитовских болельщиков сегодня было чуть ли не больше, чем израильских?
- Здесь исторически всегда есть болельщики «Зенита», есть местные объединения. Поэтому это нормально, - сказал Фурсенко в эфире «Матч ТВ».
Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший
Напомним, «Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.
Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно».
Матч
Бней Иегуда - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кришито 59 (0:1). Кокорин 90 (0:2).
Состав
Бней Иегуда: Зубас, Азуз, Хабаши, Бен Ари, Кандил, Турджман, Финиш (Ашкенази, 87), Чибота (Габбай, 81), Гордана, Вальскис, Бузагло (Хозез, 71)
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Жулиано (Дриусси, 58), Кокорин, Полоз (Дзюба, 75)
Предупреждения:
Судья:
Никола Дабанович (Черногория)
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция