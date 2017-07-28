Андрей Синицын: Против «Спартака» футболисты «Краснодара» сыграют более организованно

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал домашнюю победу команды над датским «Люнгбю» (2:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

- Матч со «Спартаком»? Посмотрим, мы всегда играем на победу. Постараемся сыграть более организовано. В физическом плане чуть утомились, так как пришлось пахать все 90 минут, чтобы дожать соперника. Но есть небольшой промежуток времени, чтобы восстановиться.

У нас есть определенный запас прочности. В Дании что-то доработаем, перестроимся, не будет так жарко. Надеюсь, все будет хорошо, - заявил Синицын.

Матч «Спартак» - «Краснодар» в рамках 3-го тура чемпионата России состоится 31 июля.