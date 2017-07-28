Андрей Синицын: Против «Спартака» футболисты «Краснодара» сыграют более организованно
Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал домашнюю победу команды над датским «Люнгбю» (2:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
- Матч со «Спартаком»? Посмотрим, мы всегда играем на победу. Постараемся сыграть более организовано. В физическом плане чуть утомились, так как пришлось пахать все 90 минут, чтобы дожать соперника. Но есть небольшой промежуток времени, чтобы восстановиться.
У нас есть определенный запас прочности. В Дании что-то доработаем, перестроимся, не будет так жарко. Надеюсь, все будет хорошо, - заявил Синицын.
Матч «Спартак» - «Краснодар» в рамках 3-го тура чемпионата России состоится 31 июля.
Матч
Краснодар - Люнгбю - 2:1 (0:0)
Голы
Кьер 64 (0:1). Классон 67 (1:1). Сулейманов 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Шишкин (Сулейманов, 81), Янбаев, Гранквист, Мартынович, Жоаозиньо (Жигулёв, 62), Перейра, Ристич, Классон, Игнатьев (Рамирес, 46), Вандерсон
Люнгбю: Андерсен, Кристенсен (Хебо, 84), Лунд, Лумб, Блюме (Фосгаард, 86), Йенсен, Кристиансен, Орнсков, Брандруп, Кьер (Ларсен К., 81), Бойсен
Предупреждения:
Судья:
Христос Николаидис (Кипр)
Место и дата
27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция