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Андрей Синицын: Против «Спартака» футболисты «Краснодара» сыграют более организованно

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал домашнюю победу команды над датским «Люнгбю» (2:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

- Матч со «Спартаком»? Посмотрим, мы всегда играем на победу. Постараемся сыграть более организовано. В физическом плане чуть утомились, так как пришлось пахать все 90 минут, чтобы дожать соперника. Но есть небольшой промежуток времени, чтобы восстановиться.

У нас есть определенный запас прочности. В Дании что-то доработаем, перестроимся, не будет так жарко. Надеюсь, все будет хорошо, - заявил Синицын.

Матч «Спартак» - «Краснодар» в рамках 3-го тура чемпионата России состоится 31 июля.

Матч

Краснодар - Люнгбю - 2:1 (0:0)

Голы

Кьер 64 (0:1). Классон 67 (1:1). Сулейманов 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Шишкин (Сулейманов, 81), Янбаев, Гранквист, Мартынович, Жоаозиньо (Жигулёв, 62), Перейра, Ристич, Классон, Игнатьев (Рамирес, 46), Вандерсон

Люнгбю: Андерсен, Кристенсен (Хебо, 84), Лунд, Лумб, Блюме (Фосгаард, 86), Йенсен, Кристиансен, Орнсков, Брандруп, Кьер (Ларсен К., 81), Бойсен

Предупреждения:

Янбаев, 73 - Брандруп, 34

Судья:

Христос Николаидис (Кипр)

Место и дата

27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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