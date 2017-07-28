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«Эвертон» обыграл «Ружомберок» в матче Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Эвертона» обыграли словацкий «Ружомберок» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок», победу которым принес точный удар защитника Лейтона Бейнса.

Ответный матч будет сыгран 3 августа в Словакии.

Матч

Эвертон - Ружомберок - 1:0 (0:0)

Голы

Бэйнс 65 (1:0).

Судья:

Георгий Кабаков (Болгария)

Место и дата

27 июля 22:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция


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