«Эвертон» обыграл «Ружомберок» в матче Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Эвертона» обыграли словацкий «Ружомберок» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок», победу которым принес точный удар защитника Лейтона Бейнса.
Ответный матч будет сыгран 3 августа в Словакии.
Матч
Эвертон - Ружомберок - 1:0 (0:0)
Голы
Бэйнс 65 (1:0).
Судья:
Георгий Кабаков (Болгария)
Место и дата
27 июля 22:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция
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