«Эвертон» обыграл «Ружомберок» в матче Лиги Европы

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).

Сергей Фурсенко: «Зенит» становится совершенно другой командой Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).