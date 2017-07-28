Бранислав Иванович: В ответной игре с «Бней Иегудой» ни в коем случае нельзя расслабляться
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).
- Удивительно, что столько болельщиков «Зенита» пришли на игру в Израиле?
- Хочу их поблагодарить за поддержку, потому что всегда приятно играть там, где есть наши болельщики.
- Много ли сил отобрала эта победа?
- Важно, что мы сегодня сумели выиграть. Второй гол особенно важен, конечно. В ответной игре ни в коем случае нельзя расслабляться, но мы добились преимущества и теперь сконцентрируемся на следующей игре.
- «Зенит» впервые будет играть на «Петровском» как гостевая команда. Какие ощущения?
- Думаю, для ребят, которые дольше находятся в команде, чем я, чувствуют «Петровский» родным стадионом. Я лично чувствую себя как дома на стадионе «Санкт-Петербург». Будет интересно!
- Вы ждете матча со «Спартаком»?
- Ну, еще долго - у нас две игры впереди.
- Стоит особняком?
- Конечно, это большая игра, но мы будем думать о каждом следующем.
- На «Тосно» удастся быстро переключиться?
- Да, мы должны быстро восстановиться, переключиться. Будет точно непросто, поскольку «Тосно» уступили в первых двух матчах, - приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».
Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший
Напомним, «Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.
Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно».
Матч
Бней Иегуда - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кришито 59 (0:1). Кокорин 90 (0:2).
Состав
Бней Иегуда: Зубас, Азуз, Хабаши, Бен Ари, Кандил, Турджман, Финиш (Ашкенази, 87), Чибота (Габбай, 81), Гордана, Вальскис, Бузагло (Хозез, 71)
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Жулиано (Дриусси, 58), Кокорин, Полоз (Дзюба, 75)
Предупреждения:
Судья:
Никола Дабанович (Черногория)
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция