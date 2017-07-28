Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бранислав Иванович: В ответной игре с «Бней Иегудой» ни в коем случае нельзя расслабляться

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).

- Удивительно, что столько болельщиков «Зенита» пришли на игру в Израиле?
- Хочу их поблагодарить за поддержку, потому что всегда приятно играть там, где есть наши болельщики.

- Много ли сил отобрала эта победа?
- Важно, что мы сегодня сумели выиграть. Второй гол особенно важен, конечно. В ответной игре ни в коем случае нельзя расслабляться, но мы добились преимущества и теперь сконцентрируемся на следующей игре.

- «Зенит» впервые будет играть на «Петровском» как гостевая команда. Какие ощущения?
- Думаю, для ребят, которые дольше находятся в команде, чем я, чувствуют «Петровский» родным стадионом. Я лично чувствую себя как дома на стадионе «Санкт-Петербург». Будет интересно!

- Вы ждете матча со «Спартаком»?
- Ну, еще долго - у нас две игры впереди.

- Стоит особняком?
- Конечно, это большая игра, но мы будем думать о каждом следующем.

- На «Тосно» удастся быстро переключиться?
- Да, мы должны быстро восстановиться, переключиться. Будет точно непросто, поскольку «Тосно» уступили в первых двух матчах, - приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший

Напомним, «Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.

Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно». 

Матч

Бней Иегуда - Зенит - 0:2 (0:0)

Голы

Кришито 59 (0:1). Кокорин 90 (0:2).

Состав

Бней Иегуда: Зубас, Азуз, Хабаши, Бен Ари, Кандил, Турджман, Финиш (Ашкенази, 87), Чибота (Габбай, 81), Гордана, Вальскис, Бузагло (Хозез, 71)

Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Жулиано (Дриусси, 58), Кокорин, Полоз (Дзюба, 75)

Предупреждения:

Турджман, 34 - Нету, 42

Судья:

Никола Дабанович (Черногория)

Место и дата

27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Фурсенко: «Зенит» становится совершенно другой командойПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).«Эвертон» обыграл «Ружомберок» в матче Лиги ЕвропыФутболисты «Эвертона» обыграли словацкий «Ружомберок» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.Могилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛМогилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Кокорин посвятил победу «Зенита» памяти Валерия МасловаНападающий «Зенита» Александр Кокорин посвятил победу своей команды памяти Валерия Маслова.«Милан» обыграл румынскую «Университатю» в Лиге ЕвропыИтальянский «Милан» обыграл румынский клуб «Университатя» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Футбол
Роберто Манчини: У «Зенита» много игроков, так что позволили себе применить ротацию в игре с «Бней Иегудой»
Футбол
Игорь Шалимов: Мы недооценили «Люнгбю», пропустили много контратак
Футбол
Митрюшкин пропустил три гола от литовской «Судувы»
Футбол
Гол Нойштедтера принес «Фенербахче» победу над «Штурмом»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости