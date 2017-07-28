Бранислав Иванович: В ответной игре с «Бней Иегудой» ни в коем случае нельзя расслабляться

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).

- Удивительно, что столько болельщиков «Зенита» пришли на игру в Израиле?

- Хочу их поблагодарить за поддержку, потому что всегда приятно играть там, где есть наши болельщики.

- Много ли сил отобрала эта победа?

- Важно, что мы сегодня сумели выиграть. Второй гол особенно важен, конечно. В ответной игре ни в коем случае нельзя расслабляться, но мы добились преимущества и теперь сконцентрируемся на следующей игре.

- «Зенит» впервые будет играть на «Петровском» как гостевая команда. Какие ощущения?

- Думаю, для ребят, которые дольше находятся в команде, чем я, чувствуют «Петровский» родным стадионом. Я лично чувствую себя как дома на стадионе «Санкт-Петербург». Будет интересно!

- Вы ждете матча со «Спартаком»?

- Ну, еще долго - у нас две игры впереди.

- Стоит особняком?

- Конечно, это большая игра, но мы будем думать о каждом следующем.

- На «Тосно» удастся быстро переключиться?

- Да, мы должны быстро восстановиться, переключиться. Будет точно непросто, поскольку «Тосно» уступили в первых двух матчах, - приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший

Напомним, «Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.

Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно».