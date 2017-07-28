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Президент WADA: Россия должна признать проблемы с допингом, которые были в прошлом

Источник:  ReutersКомментарии

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди рассказал о прогрессе России по восстановлению своей репутации. 

- Какой у них прогресс с нашей точки зрения... Ну, теперь допинг-тестирование в России будет осуществляться куда лучше, потому что этим занимается множество людей. Одной из главных проблем как раз было то, что в стране просто не хватало независимых допинг-тестеров.

Чтобы восстановиться в правах России все еще нужно признать проблемы с допингом, которые имели место в прошлом, а еще лучше - раскаяться так или иначе. С этим согласны как IAAF, так и Международный паралимпийский комитет (МПК), - заявил Риди.

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