Президент WADA: Россия должна признать проблемы с допингом, которые были в прошлом

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди рассказал о прогрессе России по восстановлению своей репутации.

- Какой у них прогресс с нашей точки зрения... Ну, теперь допинг-тестирование в России будет осуществляться куда лучше, потому что этим занимается множество людей. Одной из главных проблем как раз было то, что в стране просто не хватало независимых допинг-тестеров.

Чтобы восстановиться в правах России все еще нужно признать проблемы с допингом, которые имели место в прошлом, а еще лучше - раскаяться так или иначе. С этим согласны как IAAF, так и Международный паралимпийский комитет (МПК), - заявил Риди.