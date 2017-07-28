Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андреас Гранквист: С командами, которые играют от обороны, «Краснодару» всегда тяжело

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу своей команды над «Люнгбю» в Лиге Европы.

- Согласен, что мы сыграли хуже, чем в двух предыдущих матчах чемпионата России, хотя что-то похожее было в первом тайме игры с «Тосно».

С такими командами, которые играют от обороны, нам всегда тяжело - соперник умело оборонялся, контратаковал. Нам нужно найти решение, как играть с такими командами. В чемпионате России тоже будет много таких клубов, и с этим нам нужно что-то делать, - заявил Гранквист.

В добавленное время победу российскому клубу принес точный удар Магомед-Шали Сулейманова, вышедшего на замену. 

Ответный матч состоится 3 августа в Дании.

Матч

Краснодар - Люнгбю - 2:1 (0:0)

Голы

Кьер 64 (0:1). Классон 67 (1:1). Сулейманов 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Шишкин (Сулейманов, 81), Янбаев, Гранквист, Мартынович, Жоаозиньо (Жигулёв, 62), Перейра, Ристич, Классон, Игнатьев (Рамирес, 46), Вандерсон

Люнгбю: Андерсен, Кристенсен (Хебо, 84), Лунд, Лумб, Блюме (Фосгаард, 86), Йенсен, Кристиансен, Орнсков, Брандруп, Кьер (Ларсен К., 81), Бойсен

Предупреждения:

Янбаев, 73 - Брандруп, 34

Судья:

Христос Николаидис (Кипр)

Место и дата

27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Фурсенко: «Зенит» становится совершенно другой командойПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).«Эвертон» обыграл «Ружомберок» в матче Лиги ЕвропыФутболисты «Эвертона» обыграли словацкий «Ружомберок» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.Бранислав Иванович: В ответной игре с «Бней Иегудой» ни в коем случае нельзя расслаблятьсяЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).Андрей Синицын: Против «Спартака» футболисты «Краснодара» сыграют более организованноГолкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал домашнюю победу команды над датским «Люнгбю» (2:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.Могилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛМогилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.
Футбол
ТРОЛЛИНГ ДНЯ: Василий Уткин подаст заявку на участие в конкурсе комментаторов
Футбол
Кокорин посвятил победу «Зенита» памяти Валерия Маслова
Футбол
«Милан» обыграл румынскую «Университатю» в Лиге Европы
Футбол
Андрей Лунев: «Бней Иегуда» – добротная команда. Чем-то похожа на «Рубин»
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Андреас Гранквист
Андреас Гранквиствсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости