Андреас Гранквист: С командами, которые играют от обороны, «Краснодару» всегда тяжело
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу своей команды над «Люнгбю» в Лиге Европы.
- Согласен, что мы сыграли хуже, чем в двух предыдущих матчах чемпионата России, хотя что-то похожее было в первом тайме игры с «Тосно».
С такими командами, которые играют от обороны, нам всегда тяжело - соперник умело оборонялся, контратаковал. Нам нужно найти решение, как играть с такими командами. В чемпионате России тоже будет много таких клубов, и с этим нам нужно что-то делать, - заявил Гранквист.
В добавленное время победу российскому клубу принес точный удар Магомед-Шали Сулейманова, вышедшего на замену.
Ответный матч состоится 3 августа в Дании.
Матч
Краснодар - Люнгбю - 2:1 (0:0)
Голы
Кьер 64 (0:1). Классон 67 (1:1). Сулейманов 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Шишкин (Сулейманов, 81), Янбаев, Гранквист, Мартынович, Жоаозиньо (Жигулёв, 62), Перейра, Ристич, Классон, Игнатьев (Рамирес, 46), Вандерсон
Люнгбю: Андерсен, Кристенсен (Хебо, 84), Лунд, Лумб, Блюме (Фосгаард, 86), Йенсен, Кристиансен, Орнсков, Брандруп, Кьер (Ларсен К., 81), Бойсен
Предупреждения:
Судья:
Христос Николаидис (Кипр)
Место и дата
27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция