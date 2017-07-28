Андреас Гранквист: С командами, которые играют от обороны, «Краснодару» всегда тяжело

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу своей команды над «Люнгбю» в Лиге Европы.



- Согласен, что мы сыграли хуже, чем в двух предыдущих матчах чемпионата России, хотя что-то похожее было в первом тайме игры с «Тосно».

С такими командами, которые играют от обороны, нам всегда тяжело - соперник умело оборонялся, контратаковал. Нам нужно найти решение, как играть с такими командами. В чемпионате России тоже будет много таких клубов, и с этим нам нужно что-то делать, - заявил Гранквист.

В добавленное время победу российскому клубу принес точный удар Магомед-Шали Сулейманова, вышедшего на замену.



Ответный матч состоится 3 августа в Дании.



