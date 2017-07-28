Агент ФИФА: Азмун хочет провести сезон-2017/18 в «Рубине»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Агент ФИФА Улиссе Савини поделился информацией по поводу слухов о возможном переходе нападающего «Рубина» Сердара Азмуна в римский «Лацио».
- Азмун - молодой, разноплановый футболист, и он очень хорош. Я знаком с его окружением, и мне известно, что Сердар хочет провести этот сезон с «Рубином», чтобы бороться за титул и не упустить возможность попасть на чемпионат мира-2018, - цитирует Савини Lalaziosiamonoi.
Ранее сообщалось, что Сердар Азмун может перейти из «Рубина» а «Лацио» за 18 миллионов евро.
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