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Даниил Квят: Я доволен своей формой, но результаты пока не пришли

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением о своем выступлении в текущем сезоне.

- Я доволен в целом своей формой. Но результаты пока так и не пришли - по разным причинам. В начале года было много технических проблем, а потом ты уже сам пытаешься отыграться, и порой переступаешь черту, что не очень хорошо.

Самое важное для меня знать, что скорость есть. Все остальное придет, - цитирует Квята RT на русском со ссылкой на Motosport.

После десяти этапов чемпионата мира «Формулы-1» в активе Квята  только 4 очка.

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