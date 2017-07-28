Даниил Квят: Я доволен своей формой, но результаты пока не пришли

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением о своем выступлении в текущем сезоне.

- Я доволен в целом своей формой. Но результаты пока так и не пришли - по разным причинам. В начале года было много технических проблем, а потом ты уже сам пытаешься отыграться, и порой переступаешь черту, что не очень хорошо.

Самое важное для меня знать, что скорость есть. Все остальное придет, - цитирует Квята RT на русском со ссылкой на Motosport.



После десяти этапов чемпионата мира «Формулы-1» в активе Квята только 4 очка.

