Даниил Квят: Я доволен своей формой, но результаты пока не пришли
Источник: RT на русскомКомментарии
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением о своем выступлении в текущем сезоне.
- Я доволен в целом своей формой. Но результаты пока так и не пришли - по разным причинам. В начале года было много технических проблем, а потом ты уже сам пытаешься отыграться, и порой переступаешь черту, что не очень хорошо.
Самое важное для меня знать, что скорость есть. Все остальное придет, - цитирует Квята RT на русском со ссылкой на Motosport.
После десяти этапов чемпионата мира «Формулы-1» в активе Квята только 4 очка.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически