Уэйн Руни: Было здорово снова выйти на «Гудисон Парк» в футболке «Эвертона»
Форвард «Эвертона» Уэйн Руни поделился эмоциями после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Ружомбероком» (1:0).
- Я с нетерпением ждал этого последние несколько недель, и сейчас мне просто приятно, что мы одержали победу. Было здорово вновь выйти на «Гудисон Парк» в синей футболке «Эвертона».
Но эта игра была очень важна для нас, поэтому я должен был отодвинуть все свои чувства на второй план. Важно помнить, что сезон для нас только начинается, и мы уверены, что можем играть еще лучше, - заявил Руни.
Напомним, нынешним летом Уэйн Руни вернулся в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед».
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок», победу которым принес точный удар защитника Лейтона Бейнса.
Ответный матч будет сыгран 3 августа в Словакии.
Матч
Эвертон - Ружомберок - 1:0 (0:0)
Голы
Бэйнс 65 (1:0).
Судья:
Георгий Кабаков (Болгария)
Место и дата
27 июля 22:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция