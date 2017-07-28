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Уэйн Руни: Было здорово снова выйти на «Гудисон Парк» в футболке «Эвертона»

Источник:  ФК «Эвертон»Комментарии

Форвард «Эвертона» Уэйн Руни поделился эмоциями после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Ружомбероком» (1:0).

- Я с нетерпением ждал этого последние несколько недель, и сейчас мне просто приятно, что мы одержали победу. Было здорово вновь выйти на «Гудисон Парк» в синей футболке «Эвертона».

Но эта игра была очень важна для нас, поэтому я должен был отодвинуть все свои чувства на второй план. Важно помнить, что сезон для нас только начинается, и мы уверены, что можем играть еще лучше, - заявил Руни.

Напомним, нынешним летом Уэйн Руни вернулся в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед».

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок», победу которым принес точный удар защитника Лейтона Бейнса.

Ответный матч будет сыгран 3 августа в Словакии.

Матч

Эвертон - Ружомберок - 1:0 (0:0)

Голы

Бэйнс 65 (1:0).

Судья:

Георгий Кабаков (Болгария)

Место и дата

27 июля 22:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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