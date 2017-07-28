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Андрей Марков: Не представляю себя в НХЛ в другом клубе, кроме «Монреаля»

Источник:  NHLКомментарии

Защитник Андрей Марков, выступавший на протяжении 16 сезонов за «Монреаль», рассказал, что вел переговоры с другими клубами НХЛ и о своем желании сыграть на Олимпиаде.

«Варианты у меня были, – признался Марков. – Но, честно говоря, я не представляю себя в свитере другого энхаэловского клуба, кроме «Канадиенс». Это одна из причин, по которым я принял решение вернуться в Россию и выступать в КХЛ. Другая причина в том, что перевозить всю семью в другой североамериканский город на один год было бы для всех слишком трудным испытанием.

Насчет Олимпиады решать не мне, но если сумею заиграть там в свою игру и окажусь нужен сборной России – буду только рад», – приводит слова Маркова официальный сайт НХЛ.

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