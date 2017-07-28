Андрей Марков: Не представляю себя в НХЛ в другом клубе, кроме «Монреаля»
Источник: NHLКомментарии
Защитник Андрей
Марков, выступавший на протяжении 16 сезонов за «Монреаль», рассказал, что вел
переговоры с другими клубами НХЛ и о своем желании сыграть на Олимпиаде.
«Варианты у меня были, – признался Марков. – Но, честно
говоря, я не представляю себя в свитере другого энхаэловского клуба, кроме «Канадиенс».
Это одна из причин, по которым я принял решение вернуться в Россию и выступать
в КХЛ. Другая причина в том, что перевозить всю семью в другой
североамериканский город на один год было бы для всех слишком трудным испытанием.
Насчет Олимпиады решать не мне, но если сумею заиграть там в свою игру и окажусь нужен сборной России – буду только рад», – приводит слова Маркова официальный сайт НХЛ.
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