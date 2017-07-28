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Даниил Квят: Нет причин, чтобы уходить из «Торо Россо»

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подтвердил, что в его контракте с «Ред Булл» прописана дата, до которой руководство команды должно объявить решение, будет ли продлевать соглашение или нет.

«Такая дата есть. Но есть и человеческие отношения. У нас хорошие отношения с «Ред Булл», и они всегда стараются известить меня о своем решении настолько быстро, насколько это возможно.

Как только они примут решение, я узнаю. Как я сказал, мы очень близки.

Пока я просто нахожусь в режиме ожидания и жду решения. Я не вижу ни одной причины, почему бы я хотел покинуть «Торо Россо». Я все еще верю в команду, я хочу быть частью этого проекта и я вижу потенциал этой команды», – приводит Motorsport.com слова Квята.

Напомним, после десяти этапов сезона Квят занимает 16-е место в общем зачете пилотов с четырьмя очками.

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