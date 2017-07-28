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Президент «Ромы» Джеймс Палотта: Не понимаю, что за ерунда происходит с «Миланом»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Президент «Ромы» Джеймс Палотта высказался о расходах новых владельцев «Милана» на покупку новых игроков.

«Что касается «Милана», я вообще не понимаю, что происходит. Это не имеет никакого смысла. Во-первых, у них не было средств на покупку клуба. Они взяли в кредит 300 миллионов евро у моих знакомых из Лондона под большой процент.

Теперь они тратят деньги на покупку игроков или, по крайней мере, делают значительные предоплаты. И в итоге в какой-то момент брать на себя все расходы.

Они говорят, что все это делается ради попадания в Лигу чемпионов, но этого будет недостаточно. Когда расходы на зарплату почти равны доходам, я не понимаю, что за ерунда происходит», – приводит Football Italia слова Палотты.

Напомним, в апреле владельцем «Милана» стала группа китайских инвесторов. В межсезонье клуб потратил на покупку новых игроков 210 миллионов евро.

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