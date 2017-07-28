Хуан Лескано: «Анжи» заинтересовался мной до удара рабоной

Форвард «Анжи» Хуан Лескано рассказал о своем переходе в клуб из «СКА-Хабаровска».

– Впервые представители «Анжи» вышли со мной на связь еще в начале текущего года, – приводит слова Лескано официаьный сайт «Анжи». – Но на тот момент я принадлежал «СКА-Хабаровску», и у меня по контракту оставалось еще полтора года. К тому же перед клубом стояла задача выхода в премьер-лигу. Поэтому Хабаровск не хотел меня отпускать.

– Получается, «Анжи» проявил к тебе интерес задолго до эффектного удара рабоной?

– Конечно. Удар был совершен в июле 2017 года, а звонок с «Анжи» – зимой.

– Над предложением долго раздумывал?

– Я был знаком с главным тренером Александром Григоряном, ведь мы вместе работали в Хабаровске. Так что долго думать не пришлось.

Напомним, 24-летний аргентинец запомнился в матче первого тура с «Зенитом», в котором ударом рабоной попал в штангу.