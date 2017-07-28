Артем Дзюба: Сейчас Кокорин вносит свой вклад, дал ему фору
Форвард «Зенита»
Артем Дзюба высказался о том, как они с партнером по атаке Александром
Кокориным выполняют задачу по результативности, поставленную главным тренером команды Роберто Манчини.
– Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом – я. Дал ему фору. Сейчас присматриваюсь, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Напомним, перед стартом сезона Манчини заявил, что Дзюба и Кокорин должны забить 35 голов на двоих.
В трех официальных матчах сезона Дзюба не забил ни одного гола, тогда как Кокорин отличился в матче первого тура со «СКА-Хабаровском» (2:0) и накануне – в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Игудой» (2:0) из Израиля.
Матч
Бней Иегуда - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кришито 59 (0:1). Кокорин 90 (0:2).
Состав
Бней Иегуда: Зубас, Азуз, Хабаши, Бен Ари, Кандил, Турджман, Финиш (Ашкенази, 87), Чибота (Габбай, 81), Гордана, Вальскис, Бузагло (Хозез, 71)
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Жулиано (Дриусси, 58), Кокорин, Полоз (Дзюба, 75)
Предупреждения:
Судья:
Никола Дабанович (Черногория)
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция