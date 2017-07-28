Артем Дзюба: Сейчас Кокорин вносит свой вклад, дал ему фору

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о том, как они с партнером по атаке Александром Кокориным выполняют задачу по результативности, поставленную главным тренером команды Роберто Манчини.

– Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом – я. Дал ему фору. Сейчас присматриваюсь, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Напомним, перед стартом сезона Манчини заявил, что Дзюба и Кокорин должны забить 35 голов на двоих.

В трех официальных матчах сезона Дзюба не забил ни одного гола, тогда как Кокорин отличился в матче первого тура со «СКА-Хабаровском» (2:0) и накануне – в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Игудой» (2:0) из Израиля.