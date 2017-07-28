Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тосно» арендовал Мирзова у «Ростова»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов арендован «Тосно», сообщает официальный сайт тосненского клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон.

Отметим, «Ростов» официально не объявлял о подписании контракта с Мирзовым. 

Напомним, 25 июля Мирзов разорвал контракт с «Ахматом», за который выступал с лета 215 года. За грозненский клуб 24-летний футболист провел 13 матчей.

Также хавбек выступал за московское «Торпедо», «Рязань», костромской «Спартак» и «Спартак-Нальчик».

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Дзюба: Сейчас Кокорин вносит свой вклад, дал ему форуФорвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о том, как они с партнером по атаке Александром Кокориным выполняют задачу по результативности, поставленную главным тренером команды Роберто Манчини.Хуан Лескано: «Анжи» заинтересовался мной до удара рабонойФорвард «Анжи» Хуан Лескано рассказал о своем переходе в клуб из «СКА-Хабаровска».Кокорин установил личное достижение, а «Спартаку» понадобился игрок «Ювентуса»Кокорин установил личное достижение, а «Спартаку» понадобился игрок «Ювентуса»В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Агент ФИФА: Азмун хочет провести сезон-2017/18 в «Рубине»Агент ФИФА Улиссе Савини поделился информацией по поводу слухов о возможном переходе нападающего «Рубина» Сердара Азмуна в римский «Лацио».Андрей Синицын: Против «Спартака» футболисты «Краснодара» сыграют более организованноГолкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал домашнюю победу команды над датским «Люнгбю» (2:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Хоккей
Андрей Марков: Не представляю себя в НХЛ в другом клубе, кроме «Монреаля»
Футбол
Уэйн Руни: Было здорово снова выйти на «Гудисон Парк» в футболке «Эвертона»
Формула-1
Даниил Квят: Я доволен своей формой, но результаты пока не пришли
Футбол
Агент ФИФА: Азмун хочет провести сезон-2017/18 в «Рубине»
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Резиуан Мирзов
Резиуан Мирзоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости