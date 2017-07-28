«Тосно» арендовал Мирзова у «Ростова»
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов арендован «Тосно», сообщает официальный сайт тосненского клуба.
Соглашение рассчитано на один сезон.
Отметим, «Ростов» официально не объявлял о подписании контракта с Мирзовым.
Напомним, 25 июля Мирзов разорвал контракт с «Ахматом», за который выступал с лета 215 года. За грозненский клуб 24-летний футболист провел 13 матчей.
Также хавбек выступал за московское «Торпедо», «Рязань», костромской «Спартак» и «Спартак-Нальчик».
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