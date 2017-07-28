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Набиль Фекир: Остаюсь в «Лионе», но моя цель – попасть в один из лучших клубов Европы

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитнику «Лиона» Набилю Фекиру удался прошлый сезон, но он считает, что способен на гораздо большее.

«Я остаюсь в «Лионе», летом никуда не уйду, – заявил газете L’Equipe Фекир. – Клуб верит в меня, и я должен оправдать это доверие. Лион – мой город, «Лион» – моя любимая команда. Да, судя по статистике, прошлый сезон мне удался. Забил больше десятка голов (14 – прим. ред.), сделал больше десятка голевых передач (12 – прим. ред.), но я способен на большее. На гораздо большее. В следующем сезоне попытаюсь улучшить статистику. Мне нравится роль плеймекера в системе 4-2-3-1. Это мое место. Люблю быть свободным художником, когда меня не ограничивают в перемещениях. Могу оттянуться назад, пойти вперед, сместиться вправо, влево – мне решать».

На вопрос, как воспринял уход из команды игроков его поколения – Толиссо, Ляказетта, Гоналона, Фекир ответил так: «Очень рад за них, они это (приглашения – прим. ред.) заслужили. Что касается меня, не буду лукавить, что не хочу когда-нибудь попасть в один из лучших клубов Европы. Это даже цель. Но я еще молод (24 года – прим. ред.), у меня все впереди».

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