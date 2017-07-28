Уилкшир будет играть за «Сидней»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир продолжит карьеру в «Сиднее». Условия контракта 35-летнего австралийца с клубом не сообщаются.

«Я много лет провел за границей, и до этого у меня не было шанса поиграть в A-League, так что у меня появилась отличная возможность для этого.

Помочь «Сиднею» защитить прошлогодний титул – отличный вызов для меня. Я выступал в европейской Лиге чемпионов, теперь передо мной новый тест – сыграть в азиатской Лиге чемпионов.

Напомним, в прошлом сезоне Уилкшир провел шесть матчей за «Динамо» в ФНЛ. Ранее он играл за «Мидлсбро», «Бристоль Сити», «Твенте», «Фейноорд» и «Терек».

Всего в премьер-лиге на счету австралийца 149 матчей и два гола.