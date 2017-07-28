Морозов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м кролем

Россиянин Владимир Морозов вышел в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в плавании на 50 м кролем.

Морозов показал четвертое время (21,72 секунды). Еще один россиянин Евгений Седов не прошел отбор, показав 17-й результат (22.20).

Победил в квалификации бразилец Бруно Фратуш (21,51).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля.