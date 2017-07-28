Попков квалифицировался в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м баттерфляем

Россиянин Александр Попков вышел в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в плавании на 100 м баттерфляем.

Попков показал 14-й результат (51,84). Еще один россиянин Даниил Пахомов в полуфинал не квалифицировался, он стал 23-м (52,47).

Первое время показал американец Кэлеб Дрессел (50,08).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля.