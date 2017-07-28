«Зенит-2» – «Сибирь». Молло дисквалифицирован на два матча

Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло получил дисквалификацию за жест в сторону болельщиков на матче с «Сибирью».

Молло дисквалифицирован на два матча, а также оштрафован на 20 000 рублей.

Йоан Молло показал болельщикам «Зенита» средний палец (фото)

Напомним, в перерыве матча Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления в свой адрес.

Встреча закончилась победой петербургской команды со счетом 2:1. Молло переведен в «Зенит-2» из основной команды по решению Роберто Манчини.

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