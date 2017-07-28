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Александр Гацкан: Когда в «Ростов» пришел Божович, мог уйти в «Краснодар»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан заявил, что не планировал уходить из команды в минувшее межсезонье.

– Многое зависело от руководства и от тренера, – приводит слова Гацкана официальный сайт «Ростова». – Я поговорил с Леонидом Станиславовичем, и он сказал, что мы соберем хорошую команду. Верю, что у нас все получится.

– За девять лет в «Ростове» были моменты, когда вы реально могли уйти из клуба?
– Когда в команду пришел Миодраг Божович, я мог уйти в «Краснодар», но я счастлив, что остался здесь. Именно в «Ростове» я выиграл Кубок России, серебряные медали, сыграл в Лиге чемпионов.

– Когда в команде появляется 14 новичков, многое зависит от старожилов. В данном случае это касается вас и Калачева.
– Считаю, что нельзя кого-то выделять в команде. Мы, прежде всего, единый коллектив, хотя я понимаю, что от нас с Тимофеем многое зависит, и мы как старожилы должны создать в команде приятную атмосферу. Главное, чтобы  не было различных группировок и разделений игроков по каким-то признакам. Могу сказать, что такого у нас в коллективе нет.

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