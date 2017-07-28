Александр Гацкан: Когда в «Ростов» пришел Божович, мог уйти в «Краснодар»
Полузащитник «Ростова»
Александр Гацкан заявил, что не планировал уходить из команды в минувшее
межсезонье.
– Многое зависело от руководства и от тренера, – приводит слова Гацкана официальный сайт «Ростова». – Я поговорил с Леонидом Станиславовичем, и он сказал, что мы соберем хорошую команду. Верю, что у нас все получится.
– За девять лет в «Ростове»
были моменты, когда вы реально могли уйти из клуба?
– Когда в команду пришел Миодраг Божович, я мог уйти в «Краснодар», но я счастлив, что остался здесь. Именно в «Ростове» я выиграл Кубок России, серебряные медали, сыграл в Лиге чемпионов.
– Когда в команде появляется 14
новичков, многое зависит от старожилов. В данном случае это касается вас и
Калачева.
– Считаю, что нельзя кого-то выделять в команде. Мы, прежде всего, единый коллектив, хотя я понимаю, что от нас с Тимофеем многое зависит, и мы как старожилы должны создать в команде приятную атмосферу. Главное, чтобы не было различных группировок и разделений игроков по каким-то признакам. Могу сказать, что такого у нас в коллективе нет.