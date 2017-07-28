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СКА, сборная Канады, «Йокерит», «Северсталь», «Сочи» и «СКА-Нева» примут участие в турнире памяти Пучкова

Источник:  ХК СКАКомментарии

Стал известен календарь турнира памяти Пучкова, который пройдет в Петербурге.

Команды разделены на две группы. В группе А сыграют СКА, сборная Канады и «Сочи», в группе B - «СКА-Нева», «Северсталь» и «Йокерит».

14 августа:
15.00 «СКА-Нева» – «Йокерит»
19.30 СКА – ХК «Сочи»

15 августа:
15:00 ХК «Сочи» – сборная Канады
19:30 «СКА-Нева» – «Северсталь»

16 августа:
15:00 «Йокерит» – «Северсталь»
19:30 СКА – сборная Канады 

17 августа:
13:30 3 место группы А – 3 место группы В
14:30 2 место группы А – 2 место группы В
19:30 1 место группы А – 1 место группы В

Напомним, турнир памяти Николая Пучкова пройдет с 14 по 17 августа в Ледовом дворце. Первый матч последнего пройдет спортивном комплексе «Хоккейный город».

Последним победителем турнира стал финский «Йокерит». 

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