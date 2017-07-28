Ари начал восстановление после операции на колене (видео)
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Форвард «Локомотива»
Ари приступил к восстановлению после операции на колене.
Накануне 31-летнему бразильцу была произведена пластика передней крестообразной связки.
Официальный твиттер «Локомотива» опубликовал видео, на котором Ари медленно идет по коридору.
Ари получил травму в матче второго тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1) на «Арене ЦСКА».
Ориентировочный срок восстановления игрока составит три месяца.
Добавим, что Ари перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Краснодара» в зимнее трансферное окно.
Во второй половине минувшего сезона он забил шесть голов в девяти матчах. Также до травмы он отличился и сделал голевую передачу в игре с ЦСКА.
⚠️ Ари приступил к восстановлению после проведённой операции! 💪🏻 pic.twitter.com/tdrvmQNrbG— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 28 июля 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически