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Ари начал восстановление после операции на колене (видео)

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Форвард «Локомотива» Ари приступил к восстановлению после операции на колене.

Накануне 31-летнему бразильцу была произведена пластика передней крестообразной связки.

Официальный твиттер «Локомотива» опубликовал видео, на котором Ари медленно идет по коридору. 

Ари получил травму в матче второго тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1) на «Арене ЦСКА».

Ориентировочный срок восстановления игрока составит три месяца.

Добавим, что Ари перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

Во второй половине минувшего сезона он забил шесть голов в девяти матчах. Также до травмы он отличился и сделал голевую передачу в игре с ЦСКА.

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