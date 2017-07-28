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Мужская сборная России вышла в финал ЧМ в кролевой эстафете 4х200 м

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в кролевой эстафете 4х200 м.

Михаил Вековищев, Данила Изотов, Никита Лобинцев и Михаил Довгалюк показали третье время (7.07,21).

Победили в квалификации австралийцы (7.05,68).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля.

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