ВИДЕО ДНЯ: Сын Ривалдо забил самый красивый гол тура в Лиге Европы

Сын знаменитого Ривалдо – бывшего футболиста сборной Бразилии, «Барселоны» и «Милана» – забил самый красивый гол игрового дня в Лиге Европы.

Ривалдиньо, сын бывшего футболиста «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Ривалдо, забил мяч в своем дебютном еврокубковом матче. 22-летний сын чемпиона мира-2002 и обладателя «Золотого мяча»-1999 теперь выступает за румынский клуб «Динамо» (Бухарест). В матче квалификационного раунда Лиги Европы против «Атлетика» из Бильбао Ривалдиньо вышел на замену и забил гол, кроторый позволил его команде свести матч вничью.

На 54-й минуте Ривалдиньо подхватил мяч в середине поля, продвинулся вперед и красивым дальним ударом отправил мяч в верхний угол ворот с расстояния около 30 метров.

Ривалдиньо перешел в «Динамо» летом 2017 года, до этого он выступал за команду третьего дивизиона штата Сан-Паулу «XV Пирасикаба» .

Ривалдо-старший присутствовал на трибунах и бурно радовался голу сына: