Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Риккардо стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучший результат во время первой свободной практики на Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».

Риккардо опередил финна Кими Райкконена на «Феррари», а третье место занял британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Лидер чемпионата мира Себастьян Феттель стал седьмым.

Добавим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, опередив своего партнера Карлоса Сайнса из Испании.

Будапешт (Венгрия)
Чемпионат мира
11-й этап
Гран-при Венгрии
1-й свободная практика

1. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – 1.18,486
2. Кими Райкконен (Финляндия, «Ферарри») – +0,234
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,372
4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,676
5. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,762
6. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +1,077
7. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – +1,501
8. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – +1,519
9. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +1,664
10. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – +1,975
...13. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +2,294
14. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – +2,431

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниил Квят: Нет причин, чтобы уходить из «Торо Россо»Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подтвердил, что в его контракте с «Ред Булл» прописана дата, до которой руководство команды должно объявить решение, будет ли продлевать соглашение или нет.Даниил Квят: Я доволен своей формой, но результаты пока не пришлиРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением о своем выступлении в текущем сезоне.«Рено»: Успешные тесты не гарантируют Кубице места призового пилота в следующем сезоне«Рено» исключил появление польского гонщика Роберта Кубицы в качестве призового пилота команды в нынешнем сезоне.Фелипе Масса: Каждый раз с радостью возвращаюсь на этап в ВенгрииБразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет на венгерской трассе Хунгароринг.Эстебан Окон: Хунгароринг – мой любимый автодромПилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии.
Футбол
«Зенит-2» – «Сибирь». Молло дисквалифицирован на два матча
Бокс
Александр Беленький: Весь мир купился на шоу Мэйвезера и Макгрегора
Футбол
Уилкшир будет играть за «Сидней»
Футбол
«Тосно» арендовал Мирзова у «Ростова»
все новости
Ред Булл
Ред Буллкалендарьстатистика
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Рено
Ренокалендарьстатистика
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардовсе новости
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппенвсе новости
Валттери Боттас
Валттери Боттасвсе новости
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсовсе новости
Стоффель Вандорн
Стоффель Вандорнвсе новости
Нико Хюлькенберг
Нико Хюлькенбергвсе новости
Джолион Палмер
Джолион Палмервсе новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Карлос Сайнс
Карлос Сайнсвсе новости
Гран-при Венгрии
Гран-при Венгрии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости