Риккардо стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии
Пилот «Ред Булл»
Даниэль Риккардо показал лучший результат во время первой свободной практики на
Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».
Риккардо опередил финна Кими Райкконена на «Феррари», а третье место занял британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Лидер чемпионата мира Себастьян Феттель стал седьмым.
Добавим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, опередив своего партнера Карлоса Сайнса из Испании.
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат мира
11-й этап
Гран-при Венгрии
1-й свободная практика
1. Даниэль Риккардо
(Австралия, «Ред Булл») – 1.18,486
2. Кими Райкконен (Финляндия, «Ферарри») – +0,234
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,372
4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,676
5. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,762
6. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +1,077
7. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – +1,501
8. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – +1,519
9. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +1,664
10. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – +1,975
...13. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +2,294
14. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – +2,431