Риккардо стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии

Даниил Квят: Нет причин, чтобы уходить из «Торо Россо» Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подтвердил, что в его контракте с «Ред Булл» прописана дата, до которой руководство команды должно объявить решение, будет ли продлевать соглашение или нет.