Мирзов подписал контракт с «Ростовом» на 3 года

Стали известны условия соглашения между полузащитником Резиуаном Мирзовым и ФК «Ростов».

Желто-синие подписали контракт с Мирзовым 3 года с возможностью продления еще на один сезон.

Стоит отметить, что сразу после подписания контракта футболист отправился в «Тосно», где будет выступать на правах аренды.

Последним клубом Мирзова был «Ахмат». На днях футболист расторг контракт с клубом из Грозного.

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