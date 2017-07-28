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Мирзов подписал контракт с «Ростовом» на 3 года

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны условия соглашения между полузащитником Резиуаном Мирзовым и ФК «Ростов».

Желто-синие подписали контракт с Мирзовым 3 года с возможностью продления еще на один сезон.

Стоит отметить, что сразу после подписания контракта футболист отправился в «Тосно», где будет выступать на правах аренды.

Последним клубом Мирзова был «Ахмат». На днях футболист расторг контракт с клубом из Грозного.

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