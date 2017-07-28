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В Краснодаре создали петицию о переименовании улицы в честь Галицкого

Источник:  ЮгополисКомментарии

Жители Краснодара подали петицию о переименовании Восточно-Кругликовской улицы в улицу имени владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Сергей Галицкий сделал, делает и продолжает делать очень много полезного для нашего города и края, – приводит «Югополис» слова одного из авторов петиции Евгения Дышеля. – Это и благоустройство города, дороги, парки, и обеспечение населения рабочими местами, и развитие спорта, и даже взял на себя обязательство по реконструкции визитной карточки города – кинотеатра «Аврора».

Все мы знаем, что этот человек славы не ищет. Что он искренне и от души заботится и переживает за Краснодар, край и жителей. И самое малое, что мы можем сделать в знак благодарности для Сергея Николаевича Галицкого, это переименовать улицу Восточно-Кругликовскую в его честь. Он этого действительно заслуживает. Эта улица выбрана не случайно, т.к. на ней теперь еще одна визитная карточка города – стадион «Краснодар», и завершается разбивка огромной зеленой парковой зоны. Плюс эта улица не названа в чью либо честь, поэтому её переименование не отразится на чувствах отдельных категорий граждан». 

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