«Наполи» интересуется Зинченко
Интерес к полузащитнику «Манчестер
Сити» Александру Зинченко проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует сайт
итальянского журналиста Альфредо Педуллы, в ближайшее время тренерский штаб «Сити»
будет решать судьбу Зинченко. В статье отмечается, что Зинченко по манере игры
похож на новичка «Милана» Хакана Чалханоглу.
В прошедшем сезоне
20-летний Александр Зинченко играл в аренде за ПСВ. Он провел 17 матчей и
сделал четыре результативные передачи.
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