Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Канада
Водное поло  США- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Наполи» интересуется Зинченко

Источник:  Сайт журналиста Альфредо ПедуллоКомментарии

Интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы, в ближайшее время тренерский штаб «Сити» будет решать судьбу Зинченко. В статье отмечается, что Зинченко по манере игры похож на новичка «Милана» Хакана Чалханоглу.

В прошедшем сезоне 20-летний Александр Зинченко играл в аренде за ПСВ. Он провел 17 матчей и сделал четыре результативные передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Могилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛМогилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Мирзов подписал контракт с «Ростовом» на 3 годаСтали известны условия соглашения между полузащитником Резиуаном Мирзовым и ФК «Ростов».Представитель УЕФА: «ПСЖ» еще может продать игроков и выручить даже больше, чем заплатит за НеймараУЕФА предполагает, что «ПСЖ», купив форварда «Барселоны» Неймара, не нарушит правила финансового фэйр-плэй.Агент ФИФА: Азмун хочет провести сезон-2017/18 в «Рубине»Агент ФИФА Улиссе Савини поделился информацией по поводу слухов о возможном переходе нападающего «Рубина» Сердара Азмуна в римский «Лацио».«Зенит» ведет переговоры о покупке защитника «Наполи» Стринича«Зенит» ведет переговоры о покупке защитника «Наполи» Ивана Стринича. Об этом сообщил агент игрока Тончи Мартич.
Формула-1
Риккардо стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Сын Ривалдо забил самый красивый гол тура в Лиге Европы
Плавание
Мужская сборная России вышла в финал ЧМ в кролевой эстафете 4х200 м
Футбол
Ари начал восстановление после операции на колене (видео)
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Александр Зинченко
Александр Зинченковсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы