Porsche покинет чемпионат мира по гонкам на выносливость в конце 2017 года
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Cовет директоров Porsche принял решение свернуть
программу в LMP1. В конце 2017 года немецкий концерн покинет чемпионат мира по
гонкам на выносливость.
Как сообщает Autosport, Porsche сосредоточится на Формуле E и гонках
GT.
«Приход в Формулу E и
достижение успеха в этой категории является логичным результатом нашей
программы дорожных автомобилей Mission E. Растущая свобода разработки
собственных технологий делает эту серию привлекательной для нас», – сказал
Михаэль Штайнер, член правления Porsche AG, отвечающий за исследования и
разработки.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически