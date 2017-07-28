Porsche покинет чемпионат мира по гонкам на выносливость в конце 2017 года

Cовет директоров Porsche принял решение свернуть программу в LMP1. В конце 2017 года немецкий концерн покинет чемпионат мира по гонкам на выносливость.

Как сообщает Autosport, Porsche сосредоточится на Формуле E и гонках GT.

«Приход в Формулу E и достижение успеха в этой категории является логичным результатом нашей программы дорожных автомобилей Mission E. Растущая свобода разработки собственных технологий делает эту серию привлекательной для нас», – сказал Михаэль Штайнер, член правления Porsche AG, отвечающий за исследования и разработки.