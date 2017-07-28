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ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура молодежного первенства России между ЦСКА и «СКА-Хабаровск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу ЦСКА.

В составе победителей отличились Астемир Гордюшенко, Дмитрий Меренчуков и Виталий Жиронкин. ЦСКА набрал четыре очка и занимает девятое место. У «СКА-Хабаровск» шесть очков и четвертое место. В параллельном матче «Урал» уступил «Уфе» - 0:4.

Молодежное первенство

3-й тур

Матч

ЦСКА (мол) - СКА-Хабаровск (мол) - 3:0 (0:0)

Место и дата

28 июля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

Матч

Урал (мол) - Уфа (мол) - 0:4 (0:0)

Судья:

Алексей Родионов (Россия)

Место и дата

28 июля 12:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция


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