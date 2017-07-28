ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче молодежных команд

Матч третьего тура молодежного первенства России между ЦСКА и «СКА-Хабаровск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу ЦСКА.

В составе победителей отличились Астемир Гордюшенко, Дмитрий Меренчуков и Виталий Жиронкин. ЦСКА набрал четыре очка и занимает девятое место. У «СКА-Хабаровск» шесть очков и четвертое место. В параллельном матче «Урал» уступил «Уфе» - 0:4.

Молодежное первенство

3-й тур