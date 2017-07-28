ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче молодежных команд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего тура
молодежного первенства России между ЦСКА и «СКА-Хабаровск» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу ЦСКА.
В составе победителей
отличились Астемир Гордюшенко, Дмитрий Меренчуков и Виталий Жиронкин. ЦСКА
набрал четыре очка и занимает девятое место. У «СКА-Хабаровск» шесть очков и
четвертое место. В параллельном матче «Урал» уступил «Уфе» - 0:4.
Молодежное первенство
3-й тур
Матч
ЦСКА (мол) - СКА-Хабаровск (мол) - 3:0 (0:0)
Место и дата
28 июля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Урал (мол) - Уфа (мол) - 0:4 (0:0)
Судья:
Алексей Родионов (Россия)
Место и дата
28 июля 12:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция
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