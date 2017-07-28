Георгий Габулов перешел в «СКА-Хабаровск»
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии
«СКА-Хабаровск» подписал
полузащитника Георгия Габулов. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Подробности сделки не
разглашаются. В прошлом сезоне 28-летний хавбек был на контракте в «Оренбурге»,
но не сыграл ни разу. В клуб из Хабаровска он перешел как свободный агент.
Очередным новичком СКА стал Георгий Габулов.— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) 28 июля 2017 г.
Добро пожаловать в команду, Георгий!#трансферыСКА pic.twitter.com/qNrH9Z9K1c
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