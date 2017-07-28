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Георгий Габулов перешел в «СКА-Хабаровск»

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

«СКА-Хабаровск» подписал полузащитника Георгия Габулов. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Подробности сделки не разглашаются. В прошлом сезоне 28-летний хавбек был на контракте в «Оренбурге», но не сыграл ни разу. В клуб из Хабаровска он перешел как свободный агент.

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