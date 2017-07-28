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Халк: Скучаю по «Зениту», общаюсь со Смольниковым, Анюковым, Шатовым, Дзюбой

Источник:  8news.ruКомментарии

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о том, что продолжает общаться с бывшими партнерами по «Зениту».

– Я очень скучаю по «Зениту», – приводит 8news слова Халка. – В Петербурге я провел несколько фантастических сезонов. Люди, город, клуб – все было просто великолепно. Абсолютно великолепно! Кстати, я до сих пор поддерживаю связь с ребятами из Питера. И при каждом удобном случае стремлюсь приехать в Россию. Например, на финале Кубка конфедераций было очень классно!

– С кем из «Зенита» чаще всего контактируете?
– Со многими ребятами постоянно чатимся. Так что я в курсе всех последних новостей о «Зените». Хотите фамилии? Окей, активно общаюсь со Смольниковым, Анюковым, Шатовым, Дзюбой. Да и с другими зенитовцами тоже.

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