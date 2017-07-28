Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Канада
Водное поло  США- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Молодежное первенство. 3-й тур. ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск», «Ахмат» принимает «Динамо» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей третьего тура молодежного первенства России.

Матч

Урал (мол) - Уфа (мол) - 0:4 (0:0)

Судья:

Алексей Родионов (Россия)

Место и дата

28 июля 12:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА (мол) - СКА-Хабаровск (мол) - 3:0 (0:0)

Место и дата

28 июля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

Матч

Рубин (мол) - Арсенал (мол)

Место и дата

28 июля 18:00, Рубин, Онлайн-трансляция

Матч

Ахмат (мол) - Динамо (мол)

Место и дата

28 июля 18:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив (мол) - Анжи (мол)

Место и дата

29 июля 12:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

Матч

Амкар (мол) - Ростов (мол)

Место и дата

29 июля 13:00, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Тосно (мол) - Зенит (мол)

Место и дата

29 июля 14:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак (мол) - Краснодар (мол)

Место и дата

30 июля 12:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче молодежных командМатч третьего тура молодежного первенства России между ЦСКА и «СКА-Хабаровск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу ЦСКА.Дмитрий Хохлов: Здорово, что ребята забивают по несколько мячей за матчГлавный тренер «молодежки» «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (5:1) в матче второго тура первенства молодежных команд.«Спартак» проиграл «Уфе» в матче молодежного первенстваВ матче второго тура молодежного первенства России московский «Спартак» в гостях потерпел поражение с от «Уфы» (0:1).Главный тренер молодежки «Рубина»: Ахметов – большой профессионал, никаких претензий к нему нетГлавный тренер молодежного состава «Рубина» Андрей Ситчихин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» оценил игру полузащитника Ильзата Ахметова за молодежку казанского клуба.Полузащитник «Рубина» Ахметов отказался комментировать возвращение в основную командуПолузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от игры за молодежную команду казанцев в матче против «Зенита» (3:2) и отказался комментировать свое будущее в клубе.
Формула-1
Риккардо стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Сын Ривалдо забил самый красивый гол тура в Лиге Европы
Плавание
Мужская сборная России вышла в финал ЧМ в кролевой эстафете 4х200 м
Футбол
Ари начал восстановление после операции на колене (видео)
все новости
Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости