Молодежное первенство. 3-й тур. ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск», «Ахмат» принимает «Динамо» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей третьего тура молодежного первенства России.
Матч
Урал (мол) - Уфа (мол) - 0:4 (0:0)
Судья:
Алексей Родионов (Россия)
Место и дата
28 июля 12:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция
Матч
ЦСКА (мол) - СКА-Хабаровск (мол) - 3:0 (0:0)
Место и дата
28 июля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 июля 18:00, Рубин, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 июля 18:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 июля 12:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 июля 13:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 июля 14:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Спартак (мол) - Краснодар (мол)
Место и дата
30 июля 12:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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