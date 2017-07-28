Молодежное первенство. 3-й тур. ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск», «Ахмат» принимает «Динамо» и другие матчи

ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче молодежных команд Матч третьего тура молодежного первенства России между ЦСКА и «СКА-Хабаровск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу ЦСКА.

Главный тренер «молодежки» «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (5:1) в матче второго тура первенства молодежных команд.

Дмитрий Хохлов: Здорово, что ребята забивают по несколько мячей за матч

Дмитрий Хохлов: Здорово, что ребята забивают по несколько мячей за матч Главный тренер «молодежки» «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (5:1) в матче второго тура первенства молодежных команд.

В матче второго тура молодежного первенства России московский «Спартак» в гостях потерпел поражение с от «Уфы» (0:1).

«Спартак» проиграл «Уфе» в матче молодежного первенства В матче второго тура молодежного первенства России московский «Спартак» в гостях потерпел поражение с от «Уфы» (0:1).

Главный тренер молодежного состава «Рубина» Андрей Ситчихин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» оценил игру полузащитника Ильзата Ахметова за молодежку казанского клуба.

Главный тренер молодежки «Рубина»: Ахметов – большой профессионал, никаких претензий к нему нет Главный тренер молодежного состава «Рубина» Андрей Ситчихин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» оценил игру полузащитника Ильзата Ахметова за молодежку казанского клуба.