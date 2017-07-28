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Хачанов уступил Дельбонису в 1/4 турнира в Гамбурге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира АТР в Гамбурге (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем Федерико Дельбонисом завершился победой аргентинского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 3:6, 6:4 в пользу Дельбониса.

Матч продолжался два часа и 17 минут. Хачанов сделал 11 эйсов при трех двойных ошибках. У Дельбониса шесть эйсов и ноль двойных ошибок. В полуфинале Дельбонис сыграет с победителем пары Леонардо Майер (Аргентина) – Иржи Веселы (Чехия).

Турнир АТР. Гамбург (Германия)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 1 674 385 долларов

1/4 финала

Матч

Хачанов К. (Россия) - Дельбонис Ф. (Аргентина) - 5:7, 6:3, 4:6

Место и дата

28 июля 12:00, , Онлайн-трансляция


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