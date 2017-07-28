Хачанов уступил Дельбонису в 1/4 турнира в Гамбурге
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/4 финала турнира
АТР в Гамбурге (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем
Федерико Дельбонисом завершился победой аргентинского теннисиста. Итоговый счет
матча – 7:5, 3:6, 6:4 в пользу Дельбониса.
Матч продолжался два часа
и 17 минут. Хачанов сделал 11 эйсов при трех двойных ошибках. У Дельбониса шесть
эйсов и ноль двойных ошибок. В полуфинале Дельбонис сыграет с победителем пары
Леонардо Майер (Аргентина) – Иржи Веселы (Чехия).
Турнир АТР. Гамбург
(Германия)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 1 674 385
долларов
1/4 финала
Матч
Хачанов К. (Россия) - Дельбонис Ф. (Аргентина) - 5:7, 6:3, 4:6
Место и дата
28 июля 12:00, , Онлайн-трансляция
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