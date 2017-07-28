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Американские ученые: Тренироваться нужно не менее трех раз в неделю

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Для успешных занятий фитнесом тренироваться нужно не менее трех раз в неделю. К такому выводу пришли американские ученые.

По словам ученых, необходимо тренироваться как минимум три раза в неделю. Шон Арент из Ратгерского университета (Нью-Джерси) утверждает, что в идеале заниматься спортом нужно каждый день, но простые прогулки или короткие пробежки станут отличным дополнением к тренировкам в зале.

Кроме того, ученые говорят, что лучше установить строго определенное время для занятий фитнесом.

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