Американские ученые: Тренироваться нужно не менее трех раз в неделю
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Для
успешных занятий фитнесом тренироваться нужно не менее трех раз в неделю. К
такому выводу пришли американские ученые.
По словам
ученых, необходимо тренироваться как минимум три раза в неделю. Шон Арент из
Ратгерского университета (Нью-Джерси) утверждает, что в идеале заниматься
спортом нужно каждый день, но простые прогулки или короткие пробежки станут
отличным дополнением к тренировкам в зале.
Кроме
того, ученые говорят, что лучше установить строго определенное время для
занятий фитнесом.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически