Владислав Трушкин: Был интерес со стороны команд из Евролиги

Форвард Владислав Трушкин рассказал о возвращении в УНИКС и вызове в сборную России.

– Возвращаться домой всегда приятно, ведь это то место, где всегда любят и ждут, поддержат в любой ситуации, – сказал Трушкин в интервью «Известиям». – А в плане задора – определенно дома его будет больше, ведь родные и близкие люди смогут быть на каждом матче.

– У вас были другие предложения продолжения карьеры, кроме УНИКСа?

– Был некий интерес со стороны нескольких команд – участниц Евролиги, но дальше него дело не пошло.

– Вас вызвали в сборную в этом году. Кого считаете своим основным конкурентом за попадание в заявку на чемпионат Европы – 2017?

– Вызов в сборную – это большая ответственность и доверие со стороны тренерского штаба. Постараюсь оправдать его и со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы поехать на Евробаскет. Понимаю, что конкуренты у меня очень серьезные. На позиции третьего номера – Никита Курбанов и Сергей Карасев (позже стало известно, что Карасев получил травму и пропустит Евробаскет), на позиции четвертого номера – Семен Антонов, Андрей Зубков, Андрей Воронцевич.

Напомним, в прошлом сезоне Трушкин выступал за «Енисей».