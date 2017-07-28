Дмитрий Медведев: В нынешней ситуации злости российские легкоатлеты должны завоевать больше семи медалей на ЧМ в Лондоне
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Премьер-министр
правительства России Дмитрий Медведев считает, что на чемпионате мира в Лондоне
сборная России по легкой атлетике может выиграть больше пяти-семи медалей, сообщает «Р-Спорт».
В пятницу Медведев принял участие в открытии чемпионата России по легкой атлетике в Жуковском. После церемонии открытия председатель правительства пообщался с легкоатлетами.
«В Лондоне трудно будет?», – спросил Медведев о перспективах выступления россиян на предстоящем ЧМ.
«На япть-семь медалей рассчитываем», – ответил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.
«Я думаю, что в нынешней ситуации злости должно быть побольше немножко, конечно», – отметил Медведев.
Добавим, что чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически