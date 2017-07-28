Дмитрий Медведев: В нынешней ситуации злости российские легкоатлеты должны завоевать больше семи медалей на ЧМ в Лондоне

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев считает, что на чемпионате мира в Лондоне сборная России по легкой атлетике может выиграть больше пяти-семи медалей, сообщает «Р-Спорт».

В пятницу Медведев принял участие в открытии чемпионата России по легкой атлетике в Жуковском. После церемонии открытия председатель правительства пообщался с легкоатлетами.

«В Лондоне трудно будет?», – спросил Медведев о перспективах выступления россиян на предстоящем ЧМ.

«На япть-семь медалей рассчитываем», – ответил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

«Я думаю, что в нынешней ситуации злости должно быть побольше немножко, конечно», – отметил Медведев.

Добавим, что чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.