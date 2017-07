ВИДЕО ДНЯ: Неймар подрался с Семеду и покинул тренировку «Барселоны»

На тренировке «Барселоны» произошла драка между Неймаром и Нелсоном Семеду. После случившегося бразилец покинул тренировку.

Видео в своем твиттере разместил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар может перейти в «ПСЖ».

Whoa! Neymar and new arrival Semedo had a bust up at the training and Neymar ended up abandoning it! pic.twitter.com/6piUegXvpc