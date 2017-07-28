Хамес Родригес развелся с сестрой Оспины

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес развелся с женой. Его супругой была Даниэла Оспина – сестра голкипера лондонского «Арсенала» Давида Оспины.

Как сообщает Daily Mail, Оспина и Родригес развелись после шести лет брака. У них есть общая дочь. В заявлении супругов говорится, что они совместно приняли решение о разводе.

Родригес и Оспина сыграли свадьбу, когда колумбийскому футболисту было 19, а его избраннице – 18. Напомним, что Хамес летом перешел из мадридского «Реала» в «Баварию» на правах аренды на два года.