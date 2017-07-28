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Алексей Анисимов: В этом году в КХЛ будут работать четыре иностранных арбитра

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о составе судей на новый регулярный чемпионат.

«В этом году будут работать четыре иностранных арбитра. У нас остались Ансонс и Одиньш из Латвии, а также Ержабек и Фране из Чехии. Белорусов мы берем за скобки, конечно, мы их рассматриваем как своих, там еще один главный и трое линейных.

Безусловно, мы поддерживаем линию, что если и приглашаем кого-то, то этот человек должен быть способен чему-то научить нашу молодежь. А брать кого-то, чтобы он занимал чье-то место, в этом плане я националист и всегда лучше возьму российского молодого арбитра, способного вырасти.

У нас в прошлом сезоне было 78 арбитров, в этом – 77 человек, из них 37 главные. Один из судей не сдал нормативы по УМО из-за травмы, фамилию его называть не буду», – приводит «Р-Спорт» слова Анисимова.

Напомним, новый сезон стартует 21 августа.

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