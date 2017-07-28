Агент Эрнани: Не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер

Агент полузащитника «Зенита» Эрнани Лука Витторини поделился мнением о будущем своего подопечного.

- Эрнани не видит себя в «Зените». В данный момент к игроку проявляют активный интерес несколько клубов чемпионата Турции. Назвать, какие именно, я не могу, потому что трансферы любят тишину. Могу лишь сказать, что клубы будут выступать в еврокубках в следующем сезоне. Мы не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер, - приводит слова Витторини ТАСС.

Напомним, Эрнани перешел в «Зенит» в декабре 2016 года из «Атлетико Паранаэнсе», подписав контракт на пять лет. За петербургский клуб бразилец провел восемь матчей в сезоне-2016/17 и одну минуту в текущем сезоне против хабаровского СКА.

Стоимость Эрнани по данным портала Transfermarkt составляет 4 млн евро.

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