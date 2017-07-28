Александр Емельяненко проведет следующий бой 27 сентября в Москве против бразильца Дос Сантоса

Российский боец ММА Александр Емельянко проведет свой следующий бой в Москве 27 сентября. Его соперником станет Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос.

Бой пройдет в рамках WFCA 42 (World fighting championship Akhmat). Об этом сообщает Instagram бойцовского клуба «Ахмат».

«Всемирный бойцовский чемпионат Ахмат» возвращается с турниром в столицу нашей родины. 27 сентября в Москве пройдет событие WFCA 42. В главном поединке вечера боец клуба Михаил Малютин встретится с Фабиано Силва де Кансейсао из Бразилии. Также в нашей организации дебютирует прославленный боец Александр Емельяненко. Он сразится с Джеронимо Мондрагоном из Бразилии. Помимо них в клетку выйдут Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев и многие другие наши известные бойцы», – говорится в сообщении.