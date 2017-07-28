Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Канада9 : 11Россия
Водное поло  США- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Емельяненко проведет следующий бой 27 сентября в Москве против бразильца Дос Сантоса

Источник:  InstagramКомментарии

Российский боец ММА Александр Емельянко проведет свой следующий бой в Москве 27 сентября. Его соперником станет Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос.

Бой пройдет в рамках WFCA 42 (World fighting championship Akhmat). Об этом сообщает Instagram бойцовского клуба «Ахмат».

«Всемирный бойцовский чемпионат Ахмат» возвращается с турниром в столицу нашей родины. 27 сентября в Москве пройдет событие WFCA 42. В главном поединке вечера боец клуба Михаил Малютин встретится с Фабиано Силва де Кансейсао из Бразилии. Также в нашей организации дебютирует прославленный боец Александр Емельяненко. Он сразится с Джеронимо Мондрагоном из Бразилии. Помимо них в клетку выйдут Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев и многие другие наши известные бойцы», – говорится в сообщении.

#Repost @vismuradov_95_ (@get_repost) ・・・ Уважаемые Друзья! "Всемирный Бойцовский Чемпионат Ахмат" возвращается с турниром в столицу нашей Родины. 27 сентября в Москве пройдёт событие WFCA 42. В главном поединке вечера боец клуба Михаил Малютин встретится с Фабиано Силва де Кансейсао из Бразилии. Также в нашей организации дебютирует прославленный файтер Александр Емельяненко. Он сразится с Джеронимо Мондрагоном из Бразилии. Помимо них в клетку выйдут Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев и многие другие наши известные бойцы. Не пропустите!

Публикация от FIGHT CLUB AKHMAT (@akhmat_mma)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александра Емельяненко будут бить в сентябре в Москве. Вся информация о поединкеАлександра Емельяненко будут бить в сентябре в Москве. Вся информация о поединке«Советский спорт» – о том, где, когда и против кого сразится самый скандальный российский боец.Бывшего промоутера Александра Емельяненко подозревают в наркоторговлеОлег Раевский, бывший промоутер российского тяжеловеса Александра Емельяненко, задержан правоохранительными органами.Емельяненко устроил скандал во Внуково, опоздав на рейс в ГрозныйКак сообщает Life.ru, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в минувшее воскресенье попал в неприятную историю.Александр Емельяненко: Очень соскучился по выступлениям на рингеЗнаменитый российский тяжеловес Александр Емельяненко продолжает подготовку к дебюту в чеченской промоутерской организации «Ахмат».Александр Емельяненко пропустит турнир в Грозном, его возвращение состоится в августеЗнаменитый тяжеловес Александр Емельяненко снова перенес свой дебют в чеченской спортивной лиге «Ахмат».
Бокс
Реванш Джошуа – Кличко, скорее всего, состоится 11 ноября в Лас-Вегасе
MMA
Александр Емельяненко проведет следующий бой 27 сентября в Москве против бразильца Дос Сантоса
Футбол
Агент Эрнани: Не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Неймар подрался с Семеду и покинул тренировку «Барселоны»
все новости
Александр Емельяненко
Александр Емельяненковсе новости