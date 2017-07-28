Александр Емельяненко проведет следующий бой 27 сентября в Москве против бразильца Дос Сантоса
Российский боец ММА Александр
Емельянко проведет свой следующий бой в Москве 27 сентября. Его соперником
станет Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос.
Бой пройдет в рамках WFCA 42 (World fighting
championship Akhmat). Об этом сообщает Instagram бойцовского клуба «Ахмат».
«Всемирный бойцовский чемпионат Ахмат» возвращается с турниром в столицу нашей родины. 27 сентября в Москве пройдет событие WFCA 42. В главном поединке вечера боец клуба Михаил Малютин встретится с Фабиано Силва де Кансейсао из Бразилии. Также в нашей организации дебютирует прославленный боец Александр Емельяненко. Он сразится с Джеронимо Мондрагоном из Бразилии. Помимо них в клетку выйдут Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев и многие другие наши известные бойцы», – говорится в сообщении.
#Repost @vismuradov_95_ (@get_repost) ・・・ Уважаемые Друзья! "Всемирный Бойцовский Чемпионат Ахмат" возвращается с турниром в столицу нашей Родины. 27 сентября в Москве пройдёт событие WFCA 42. В главном поединке вечера боец клуба Михаил Малютин встретится с Фабиано Силва де Кансейсао из Бразилии. Также в нашей организации дебютирует прославленный файтер Александр Емельяненко. Он сразится с Джеронимо Мондрагоном из Бразилии. Помимо них в клетку выйдут Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев и многие другие наши известные бойцы. Не пропустите!