Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Канада9 : 11Россия
Водное поло  США- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тосно» должен выплатить компенсацию «Зениту» в случае участия Чернова в очном матче

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал об условиях участия в матче с «Зенитом» защитника Евгения Чернова.

– Чернову разрешено играть против «Зенита»?
– В трансферном контракте прописана компенсация, которую мы должны заплатить «Зениту» в случае выхода Чернова на поле. Вопрос открыт. Больше ничего не могу сказать. Все будет зависеть от тренера, ему определять состав, – сказал Матюшенко.

Напомним, «Тосно» арендовал Чернова у «Зенита» до конца сезона 2017/18. За тосненский клуб защитник провел два матча премьер-лиги.

Матч между «Тосно» и «Зенитом» пройдет 30 июля и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Могилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛМогилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза«Зенит» обнародовал информацию об увеличении прибыли за прошлый год.Агент Эрнани: Не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансферАгент полузащитника «Зенита» Эрнани Лука Витторини поделился мнением о будущем своего подопечного.Халк: Скучаю по «Зениту», общаюсь со Смольниковым, Анюковым, Шатовым, ДзюбойФорвард «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о том, что продолжает общаться с бывшими партнерами по «Зениту».«Зенит» способен выиграть Лигу Европы». Мнение экс-игрока петербургского клуба«Зенит» способен выиграть Лигу Европы». Мнение экс-игрока петербургского клубаБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов сравнил Манчини с Моуринью и объяснил, почему «Спартак» может выиграть второй чемпионский титул.
Бокс
Реванш Джошуа – Кличко, скорее всего, состоится 11 ноября в Лас-Вегасе
MMA
Александр Емельяненко проведет следующий бой 27 сентября в Москве против бразильца Дос Сантоса
Футбол
Агент Эрнани: Не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Неймар подрался с Семеду и покинул тренировку «Барселоны»
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Евгений Чернов
Евгений Черноввсе новости