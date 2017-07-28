«Тосно» должен выплатить компенсацию «Зениту» в случае участия Чернова в очном матче

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал об условиях участия в матче с «Зенитом» защитника Евгения Чернова.



– Чернову разрешено играть против «Зенита»?

– В трансферном контракте прописана компенсация, которую мы должны заплатить «Зениту» в случае выхода Чернова на поле. Вопрос открыт. Больше ничего не могу сказать. Все будет зависеть от тренера, ему определять состав, – сказал Матюшенко.

Напомним, «Тосно» арендовал Чернова у «Зенита» до конца сезона 2017/18. За тосненский клуб защитник провел два матча премьер-лиги.

Матч между «Тосно» и «Зенитом» пройдет 30 июля и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.