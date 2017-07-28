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Реванш Джошуа – Кличко, скорее всего, состоится 11 ноября в Лас-Вегасе

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бой реванш между 27-летним британцем Энтони Джошуа и 41-летним украинцем Владимиром Кличко скорее всего состоится 11 ноября 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Официально об этом поединке еще объявлено не было. Однако, по информации Boxrec.com, бой состоится именно в эту дату.

Напомним, что первый бой между боксерами состоялся 29 апреля нынешнего года и завершился победой Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

На данный момент британец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.

За свою профессиональную карьеру Джоуша провел 18 поединков и во всех одержал победы (18 — нокаутом).

Владимир Кличко одержал 64 победы (53 — нокаутом) и потерпел четыре поражения (3 — нокаутом).

Отметим также, что на данный момент украинец имеет серию из двух поражений кряду. До боя с Энтони Джошуа Владимир Кличко единогласным решением судей уступил в бою против британца Тайсона Фьюри.


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Сергей Ващенко
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