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Гацкан – лучший игрок «Ростова» в матче с «Ахматом»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование «Лучший игрок «Ростова» в матче с «Ахматом».

По его итогам первое место занял капитан команды Александр Гацкан.  

Напомним, что в матче 2-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле уступил «Ахмату» – 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий гостей Заур Садаев.

После двух туров в активе «Ростова» одно набранное очко. В воскресенье желто-синие сыграют с «Амкаром». Игра пройдет на пермском стадионе «Звезда».

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