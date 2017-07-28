Гацкан – лучший игрок «Ростова» в матче с «Ахматом»
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование «Лучший игрок «Ростова» в матче с «Ахматом».
По его итогам первое место занял капитан команды Александр Гацкан.
Напомним, что в матче 2-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле уступил «Ахмату» – 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий гостей Заур Садаев.
После двух туров в активе «Ростова» одно набранное очко. В воскресенье желто-синие сыграют с «Амкаром». Игра пройдет на пермском стадионе «Звезда».
На официальном сайте клуба завершилось голосование «Лучший игрок «Ростова» в матче с «Ахматом» pic.twitter.com/kUw8HdPB2c— Football Club Rostov (@rostovfc) 28 июля 2017 г.
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