Зоран Тошич: У меня есть предложения из России, Турции и ОАЭ
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, где он
может продолжить карьеру.
«Все под контролем. Мой агент ведет переговоры с
несколькими клубами, скоро все будет известно. Честно говоря, я был бы не прочь
остаться в России, но не буду называть клубы, которые во мне заинтересованы.
Переговоры — это непросто. Могу сказать, что у меня есть несколько интересных
предложений из России, Турции и ОАЭ. К концу месяца все должно проясниться», —
цитирует Тошича Газета.Ru.
Ранее сообщалось, что 30-летний Тошич может перейти в «Галатасарай». Напомним, Зоран покинул
ЦСКА этим летом, став свободным агентом. В минувшем сезоне в составе армейцев
он принял участие в 29 играх, забил один мяч и отдал пять результативных
передач.
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