Зоран Тошич: У меня есть предложения из России, Турции и ОАЭ

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, где он может продолжить карьеру.

«Все под контролем. Мой агент ведет переговоры с несколькими клубами, скоро все будет известно. Честно говоря, я был бы не прочь остаться в России, но не буду называть клубы, которые во мне заинтересованы. Переговоры — это непросто. Могу сказать, что у меня есть несколько интересных предложений из России, Турции и ОАЭ. К концу месяца все должно проясниться», — цитирует Тошича Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что 30-летний Тошич может перейти в «Галатасарай». Напомним, Зоран покинул ЦСКА этим летом, став свободным агентом. В минувшем сезоне в составе армейцев он принял участие в 29 играх, забил один мяч и отдал пять результативных передач.

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