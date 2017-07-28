«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза

«Зенит» обнародовал информацию об увеличении прибыли за прошлый год.

Как сообщает «Фонтанка», чистая прибыль клуба по итогам 2016 года показала рост в 22,5 раза и достигла 5,6 млрд рублей при выручке в 11,7 миллиарда (+17%). При этом на зарплаты клуб потратил 10,3 млрд рублей.

Такие цифры содержатся в опубликованной 28 июля бухгалтерской отчетности АО «Футбольный клуб «Зенит». . В 2015 году выручка составляла 10 млрд, доход — 229 миллионов. Дебиторская задолженность «Зенита» составила около 2,3 млрд рублей. При этом кредиторская за год сильно упала — с 7,4 млрд в 2015 году до 1,7 млрд в 2016-м.